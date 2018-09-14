«Левада-центр»: россиянам мешают быть счастливыми неинтересная работа и низкая зарплата

Неинтересная работа и низкая зарплата мешают россиянам быть счастливыми. Это следует из данных опроса, проведенного «Левада-центром».

Опрос проводился с 23 по 30 августа в 52 российских субъектах. 22% респондентов на вопрос, считают ли они себя счастливыми, ответили «определенно да», 48% — «скорее да». Скорее не считают себя счастливыми 19% респондентов, определенно не считают – 6% (столько же затруднились ответить на этот вопрос). При этом больше всего опрошенных (74%) ответили, что счастливыми их делают семья, дети, внуки, а также благополучие, их и самого респондента.

В «Левада-центре» отметили, что представители молодого поколения (от 18 до 35 лет) чаще чувствуют себя счастливыми, чем респонденты старшего возраста, а холостым россиянам чаще, чем семейным, позволяют чувствовать себя счастливыми «жизнь сама по себе и любимое дело».

Как объяснил «Новой газете» социолог «Левада-центра» Денис Волков, «молодые люди чувствуют себя лучше и с большим оптимизмом смотрят на окружающий мир». По его словам, это связано с тем, что их поддерживает семья, они могут рассчитывать на чью-то помощь, а также молодые люди обычно более здоровые. Волков добавил, что большинство россиян «живут частной жизнью», их волнует то, «что происходит вокруг них», поэтому многие сказали, что их делает счастливыми семья и ее благополучие.

Ранее «Левада-центр» сообщил о росте социальной напряженности в России. В исследовании сказано, что респондентов волнует повышение цен (72%), обнищание населения (52%) и рост безработицы (48%). Еще 30% опрошенных упомянули экономический кризис и несправедливое распределение доходов.