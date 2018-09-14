Мосгорсуд отменил продление ареста Сергею Удальцову на четыре дня

Московский городской суд признал незаконным продление 30-дневного ареста оппозиционеру Сергею Удальцову на 4 дня, которые тот провел в больнице из-за голодовки. Об этом Интерфаксу сообщила пресс-служба суда, отметив, что сегодня Удальцов выйдет на свободу.

Решение о продлении ареста политику на 112 часов ранее принял Мещанский районный суд. «Они решили, что в эти дни он будто бы не был под арестом, хотя они так же никого не допускали, не давали личных вещей. Находился Сергей там в тех же условиях, что и в спецприемнике», — говорила его жена Анастасия Удальцова.

Удальцова приговорили к 30 суткам административного ареста 14 августа — и выйти на свободу он должен был накануне, 13 сентября в 16:00.

Суд признал его виновным в том, что он якобы перед началом митинга против пенсионной реформы 28 июля, «организовал другое, несанкционированное мероприятие, лозунги озвучивал, уничтожил портреты лиц, похожих на членов правительства».

В день суда Удальцов объявил сухую голодовку, из-за которой его трижды госпитализировали. 5 сентября в связи с плохим самочувствием он начал пить воду, однако голодовку прекращать не стал.