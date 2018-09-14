РПЦ прекратила участвовать в мероприятиях под председательством Константинополя

Святейший синод Русской православной церкви (РПЦ) решил прервать свое участие в работе структур под председательством или сопредседательством Константинопольского патриархата. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

Также в храмах Московского патриархата прекратят молитвенное поминовение во время божественной литургии патриарха Константинопольского Варфоломея.

В заявлении Синода говорится, что приостановка молитвенного поминовения патриарха Константинопольского Варфоломея происходит «в критической ситуации, когда константинопольская сторона практически отказалась решать вопрос путем диалога».

«Русская церковь прерывает участие в епископских ассамблеях, равно как и в богословских диалогах, многосторонних комиссиях и всех прочих структурах, в которых председательствуют или сопредседательствуют представители Константинопольского патриархата», — заявил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион после заседания Синода.

Читайте также Патриархаты начинают большую войну. Приведет ли предоставление автокефалии украинской церкви к расколу православного мира

Ранее сообщалось о намерении Московского патриархата разорвать связи с Константинопольским патриархатом в случае, если он даст административную независимость от других церквей (автокефалию) Украинской православной церкви (УПЦ). На сайте Московского патриарха 8 сентября появилось заявление, в котором сказано, что решение Константинопольского патриарха «принять к рассмотрению вопрос о предоставлении автокефалии "православным верующим Украины" принято вопреки воле епископата Украинской Православной Церкви, который единодушно высказался за сохранение ее существующего статуса».

Подобные заявления в РПЦ сделали после того, как Константинопольский патриархат отправил епископа Эдмонтского Илариона из Канады и архиепископа Памфилийского Даниила из США в Киев, что являлось одним из шагов к получению автокефалии УПЦ.