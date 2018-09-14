Начальник отдела МВД по Белгородской области получил 4,5 года колонии за пытки местного жителя

Бывшего начальника районного отделения МВД России по Белгородской области Бориса Феофанова приговорили к 4,5 годам колонии общего режима за издевательства над местным жителем. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Феофанову также запретили замещать должности в правоохранительных органах в течение двух с половиной лет.

Его признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия (пункты «а» и «б» ч. 3 ст. 286 УК), в организации превышения должностным лицом полномочий (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК) и организации совершения служебного подлога (ч. 3 ст. 33, ст. 292 УК).

По версии следствия, в ноябре 2016 года полиция пригласила жителя Прохоровского района на беседу о причастности к совершению преступлений. Феофанов и еще один сотрудник нанесли мужчине около 50 ударов, после чего надели на него наручники и насильно влили ему рот алкоголь. Затем полицейский поручил своему подчиненному оформить заведомо ложные документы о привлечении пострадавшего к административной ответственности.