Жителя Волоколамска обвинили в нападении на экс-главу района во время стихийного митинга

Жителя Волоколамска Анатолия Чипсанова обвинили в нападении на экс-главу района Евгения Гаврилова во время стихийного митинга возле больнице, произошедшего после отравления 50 детей в результате выброса газа на свалке. Об этом сообщил The Village.

Согласно копии обвинения, которая находится в распоряжении издания, Чипсанов нанес Гаврилову «не менее одного удара головой в левую височную область головы». Дело возбуждено по статье 318 УК РФ (применение насилие к представителю власти).

В постановлении говорится, что чиновник получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. По мнению следствия, Гаврилову нанесли «легкий вред здоровью».

Напомним, 21 марта жители Волоколамска собрались у больницы в знак протеста. Сначала к больнице приехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, а следом за ним шел Гаврилов.

Два местных жителя попытались выразить свою позицию, и в результате случилась перепалка. Охрана главы города попыталась оградить мужчин от Гаврилова и провести его в больницу, однако местные жители начали свистеть и кричать в след чиновнику, а кто-то ударил его по голове.

После чего Воробьев в окружении ОМОНа вышел из больницы, он не стал общаться с местными жителями и проследовал в машину. Жители были возмущены действиями Воробьева, начали кидатьв него снежки и толкать.

Вскоре Гаврилова отправили в отставку, временно исполнять обязанности назначили Андрея Вихарева, а Гаврилова сделали заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.