Участник группировки Pussy Riot Петр Верзилов пришел в сознание. Об этом сообщила «Медуза» в своем телеграм-канале со ссылкой на его родственников, которые по-прежнему настаивают на том, что он был отравлен.

«Петя пришел в сознание. Он уже узнает меня и маму. Хотя у него сейчас галюцинации и бредовое состояние, состояние по-прежнему возбужденное. Но он уже не в реанимации, а дальнейших прогнозов дать не могу. С врачами я его состояние не обсуждала», — рассказала изданию его девушка Вероника Никульшина.

Верзилова попал в реанимацию 11 сентября. По словам Никульшиной, у него постепенно стали ухудшаться зрение, речь и моторика. Родственники Верзилова рассказали, что врачи заподозрили у него отравление лекарствами.

Хотя источник «Интерфакса» говорил, что врачи не обнаружили у него в крови никаких препаратов и подозревают у него «предынсультное состояние», сама Никульшина позднее сообщила «Медузе», что риск инсульта не подтвердился.

По ее словам, врачи диагностировали у него отравление холинолитическими средствами, которые блокируют выработку ацетилхолина, отвечающего за нейромышечные передачи.

Напомним, 15 июля Верзилов, Никульшина и другие участники Pussy Riot Ольга Пахтусова и Ольга Курачева выбежали на поле в полицейской форме во время второго тайма финального матча чемпионата мира по футболу. Своей акцией активисты потребовали освобождения политзаключенных, а также прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах.

16 июля участников акции приговорили к 15 суткам ареста с наложением запрета на посещение официальных спортивных мероприятий на 3 года по статье о грубом нарушении правил поведения на официальных спортивных мероприятиях (ч. 3 ст. 20.31 КоАП). Кроме того, им назначили штраф в размере 1500 рублей за незаконное ношение полицейской формы (ст. 17.12 КоАП).