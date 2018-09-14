В РУСАДА сообщили о выполнении всех критериев для своего восстановления в правах

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) сообщили о выполнении организацией всех критериев для восстановления в правах. Об этом сообщает портал «Команда России» со ссылкой на заместителя руководителя РУСАДА Маргариту Пахноцкую.

«РУСАДА работает, все рекомендации комитета WADA (Всемирного антидопингового агентства – ред.) по соответствию выполнило и продолжает выполнять. Право этого комитета дать ту или иную рекомендацию исполкому, который по большому счету будет рассматривать именно ее», – сказала Пахноцкая.

Ранее стало известно, что комитет по соответствию WADA рекомендовал исполнительному комитету организации не восстанавливать в правах РУСАДА. Соответствующее решение комитет по соответствию вынес в конце августа, посчитав, что Россия не выполнила все требования для восстановления полномочий.

Напомним, РУСАДА было признано несоответствующим кодексу WADA в конце 2015 года после допингового скандала в российской легкой атлетике.