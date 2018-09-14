Министр энергетики США сообщил о вмешательстве России в работу американских электросетей

США заявили о том, что Россия вмешивалась в работу американских электросетей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра энергетики США Рика Перри.

«Есть четкие свидетельства российского вмешательства в электросети США. С моей точки зрения, это не подлежит сомнению и совершенно неприемлемо», — заявил Перри. По его словам, также «есть свидетельства вмешательства России в выборы в США».

В июле издание The Wall Street Journal сообщало, что хакеры из организации Energetic Bear (также известна как Dragonfly) в 2017 году получили доступ к компьютерам энергетической инфраструктуры США. По данным издания, хакеры обманом получили пароли к компьютерам диспетчерских служб через ключевых поставщиков компаний, с которыми у тех были доверительные отношения.

Расследование дела о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Он предъявил обвинения во вмешательстве в американские выборы 13 россиянам. В их числе оказался бизнесмен Евгений Пригожин и три его компании. Он назвал фабрикацией заявление США о причастности России к вмешательству в президентские выборы в 2016 году. Российские власти также отрицают все обвинения.

12 сентября стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает введение санкций против иностранцев, пытающихся вмешаться в американские выборы.