В 30 российских регионах выросла смертность от онкологических заболеваний

В 30 регионах России за год выросла смертность от онкологических заболеваний. Об этом сообщается в мониторинге ​Общероссийского народного фронта (ОНФ) и фонда «Здоровье».

В ходе мониторинга эксперты анализировали данные Министерства здравоохранения по заболеваемости онкологическими заболеваниями и их выявляемости в 2016–2017 годах. Исследование данных Минздрава показало, что больше всего данный показатель увеличился в Магаданской области (7,7%), республиках Дагестан (7,2%), Башкортостан (6,9%) и Калмыкия (6,8%), а также в Севастополе (6,5%).

При этом эксперты отметили, что в целом по стране смертность от онкологических заболеваний снизилась на 2,4%.

«На наш взгляд, выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях должна составлять не менее 70%. Реальные цифры пока далеки от этого показателя», — заявил Член Центрального штаба ОНФ Петр Гаврилов.

Эксперты ОНФ также отметили, что в 2017 году соотношение злокачественных новообразований, выявленных на ранних и поздних стадиях, практически не изменилось и составило 55,6% к 39%.

Гаврилов также отметил, что в регионы, где онкологические заболевания выявляют на поздних стадиях, направят запросы, «чтобы выяснить причины поздней выявляемости онкологии и узнать о мерах по изменению ситуации». На последних стадиях онкологию диагностировали чаще всего в Республике Калмыкия (53% случаев), Республике Саха (Якутия) (52,6%) и в Магаданской области (49%).

Ранее главный внештатный онколог Минздрава России по Центральному, Северо-западному, Южному и Северо-Кавказскому округам Андрей Каприн сообщал, что в России дефицит специалистов, занимающихся окончательной диагностикой и типированием опухолей для разработки тактики лечения пациента, составляет около 70%. По его мнению, проблему нехватки квалифицированных специалистов отчасти может решить создание по всей стране специальных центров.