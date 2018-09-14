Bellingcat и The Insider: Петров и Боширов являются сотрудниками российских спецслужб

Александр Петров и Руслан Боширов являются сотрудниками российских спецслужб, это утверждается в совместном расследовании Bellingcat и The Insider.

Авторы расследования ссылаются на «базу ФМС», согласно которой данных о получении Петровым каких-либо паспортов до 2009 года, как российских, так и заграничных, нет. В расследовании отмечено, что на файле с паспортными данными присутствует штамп «сведений не давать».

The Insider и Bellingcat также утверждают, что в данных о регистрации пассажиров на рейс, который имеется в распоряжении расследователей, номера загранпаспортов Боширова и Петрова отличаются одной цифрой. Расследователи обратили внимание на то, что российские паспорта Петрова и Боширова выданы УФМС 770001. По данным Bellingcat и The Insider, паспорта там получают представители силовых структур, «либо привилегированные лица за взятку».

Напомним, 13 сентября в интервью Russia Today (RT) Петров и Боширов рассказали, что приезжали в Солсбери 3 и 4 марта на поезде и «просто там гуляли». По словам россиян, они провели в городе не больше часа и не отрицают, что возможно проходили мимо дома Скрипалей, но сказать, где он находится, они не могут.

В этот город они также вернулись 4 марта, чтобы осмотреть достопримечательности. Когда россиян спросили, привозили он с собой отравляющий газ «Новичок» или какой-нибудь другой яд, они ответили, что нет.

По их словам, они поехали в Лондон по совету друзей, чтобы «оторваться», и это не была бизнес-поездка. Россияне также рассказали, где побывали еще. «Кончено, мы пошли посмотреть Стоунхедж, но не смогли этого сделать, потому что везде была слякоть. Город был весь в слякоти, мы промокли, сели на ближайший поезд и поехали обратно в (Лондон)», — сказал Боширов.

Себя подозреваемые в отравлении описывают как предпринимателей «средней руки». «Если вкратце, это фитнес-индустрия, все, что касается спортивного питания, витамины, микроэлементы, протеины и так далее», — сказал Петров. По его словам, им бы не хотелось углубляться в эти вопросы, поскольку они боятся, что пострадают их клиенты. Они также отрицают, что работают на ГРУ.

Проанализировав слова Боширова и Петрова, СМИ обратили внимание на то, что, по данным Time and Date, 2 марта в городе действительно был снегопад, однако 3 и 4 числа осадков не было: по утрам и вечерам в городе был туман, днем было облачно, а ветер 4 марта достигал 19 км/ч.

МИД Великобритании назвал ложью интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей Петрова и Боширова. «Мы неоднократно просили Россию объяснить, что произошло в марте в Солсбери. Сегодня — как мы видели на протяжении всего времени — они отреагировали запутыванием вопроса и ложью», — сказали в британском министерстве.

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания возле ресторана в Солсбери 4 марта, их госпитализировали в критическом состоянии. Позднее их выписали из больницы, однако лечение продолжается.

Великобритания заявила, что россияне были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР, и обвинила в атаке Россию. Россия все обвинения отрицает, ссылаясь на отсутствие доказательств. Инцидент в Солсбери вызвал большой дипломатический скандал: западные страны выслали более 150 российских дипломатов, Россия ответила зеркальными мерами.

В сентябре британские прокуроры обвинили в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова. Следователи сообщали, что они въехали в страну по настоящим российским паспортам, однако, скорее всего, их имена были вымышленными. Великобритания показала информацию своих разведчиков США, Германии, Франции и Канаде, которые согласились с тем, что Петров и Боширов являются офицерами российской разведки.