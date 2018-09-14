«Новая газета» обнаружила доказательства возможной связи человека, обвиняемого в отравлении Скрипалей, с Минобороны России

Российское издание The Insider совместно с исследовательским центром The Bellingcat опубликовали справку из ФМС на Александра Петрова, которого власти Великобритании называют агентом Главного управления генерального штаба (ГУ ГШ) Минобороны России и обвиняют в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В этой справке ФМС есть пометки, которые могут действительно свидетельствовать о том, что Александр Петров имеет отношение к российской разведке. Например, там стоит пометка «есть письмо с.с». Аббревиатурой «С.С» обычно помечают сведения под грифом «совершенно секретно».

Но никто не обратил внимание на другую пометку в справке, которая гораздо более явно доказывает возможную причастность Петрова к Министерству обороны России. В справке ФМС есть пометка «сведений не давать», и в ней указан телефон: 195-79-66.

Этот номер относится к АТС 195 в Хорошевском районе Москвы. В этом же районе находится и штаб-квартира ГРУ Минобороны России. В том, что телефон из справки ФМС на Петрова относится к Министерству обороны России, легко убедиться и другим способом. Можно в любом поисковике вбить первые 5 цифр из справки на Петрова и найдется несколько номеров телефонов подразделений и подведомственных структур Минобороны.

К примеру, у журнала «Зарубежное военное обозрение» Министерства обороны телефон (499) 195-79-64 (отличается только на одну цифру от номера из справки на Петрова). Редакция журнала располагается на Хорошевском шоссе, поблизости со штаб-квартирой ГУ ГШ.

«Скорее всего, номер в справке ФМС на Петрова, — это телефон отдела кадров места, где они служат», — предположил в разговоре с «Новой газетой» бывший сотрудник спецслужб.