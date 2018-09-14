Верховный суд Татарстана отменил территориальную схему строительства мусоросжигательного завода в пригороде Казани

Верховный суд Татарстана признал недействительной территориальную схему обращения с отходами в рамках строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) в пригороде Казани. Об этом сообщается в группе противников строительства МСЗ в соцсети «ВКонтакте».

Юрист Елена Бикташева сообщила, что «в целом решение суда очень радует», но противники строительства МСЗ не могут сказать, будут обжаловать его или нет, так как не знают решения суда относительно других требований. Также она объяснила, что территориальная схема теперь, «скорее всего, будет снова внесена на утверждение Кабмином», также обязательно должны будут проводиться общественные обсуждения.

«Как они будут проводиться — мы не знаем. Все это – следующий этап нашей работы», — сказала Бикташева.

Ранее на казанскую экоактивистку Веру Керпель составили протокол об организации несогласованного мероприятия после того, как она провела групповую зарядку на площади возле правительства Татарстана. Групповую зарядку у здания правительства посчитали пикетом, так как все ее участники были одеты в одинаковые футболки с надписью «Нет МСЗ», потому что выступают против строительства мусоросжигательного завода.

Напомним, мусоросжигательный завод в Татарстане планируют построить в поселке Осиново в пригороде Казани. На нем планируется утилизировать до 50% всех твердых бытовых отходов города. Строительство предполагают начать в октябре 2018 года.