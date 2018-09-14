ВЦИОМ сообщил о снижении уровня одобрения деятельности Путина

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал падение уровня одобрения деятельности президента России Владимира Путина на 3%. Данные опроса опубликованы на сайте Центра.

В период с 3 по 9 сентября уровень одобрения деятельности президента, по данным ВЦИОМ, составил 63%, премьер-министра Дмитрия Медведева – 33,8%, правительства – 40,1%. В период с 20 по 28 августа эти показатели составляли 66,1%, 33,3% и 39,3% соответственно.

Неодобрение деятельности президента за этот период выросло на 2,6% ( с 24,1% до 26,7%), а премьер-министра и правительства, наоборот, снизилось (на 1,5% и 1,4% соответственно).

При этом по уровню доверия политикам Путин находится на первом месте (35,9%). Самый высокий уровень недоверия у лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского (28,2%).

В начале августа ВЦИОМ и фонд «Общественное мнение» (ФОМ) также сообщали о снижении рейтингов Путина и Медведева. Тогда, по данным ФОМ, за Путина были готовы проголосовать 45% россиян, а ВЦИОМ сообщал, что уровень доверия к Путину составлял 35,9%, как и в настоящее время.