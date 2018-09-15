Комитет WADA рекомендовал восстановить российское антидопинговое агентство в правах

Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) порекомендовал исполнительному комитету восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом говорится в пресс-релизе на сайте организации.

В комитете посчитали, что РУСАДА выполнило первое требование для восстановления полномочий, а именно Минспорта признало проблемы «в достаточной степени». Это, в свою очередь, стало понятно из письма, которое отправили из министерства.

В пресс-релизе отмечается, что второе условие будет выполнено тогда, когда Россия допустит представителей WADA к материалам московской лаборатории РУСАДА для проведения независимой экспертизы.

Комитет обратил внимание на то, что РУСАДА, российские власти и партнеры «очень много работали над восстановлением надежной и устойчивой антидопинговой программы», в которой «произошли значительные изменения».

Ранее BBC со ссылкой на документы сообщило, что комитет WADA рекомендовал исполнительному комитету организации не восстанавливать в правах РУСАДА. В частности, сказано в документе, РУСАДА не признала, что чиновники Министерства спорта участвовали в допинг-схеме, раскрытой членом независимой комиссии WADA Ричардом Маклареном.

Помимо этого, по мнению комитета WADA, российские власти не выполнили требование о доступе экспертов международной организации к материалам московской лаборатории РУСАДА. Однако в РУСАДА заявили о выполнении всех критериев для восстановления в правах.

Ожидается, что окончательное решение о восстановлении полномочий РУСАДА будет принято на заседании 20 сентября исполнительным комитетом WADA.