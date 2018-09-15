Пентагон назвал абсурдом заявления о проведении тайных опытов в грузинской лаборатории

США не занимаются разработкой биологического оружия в Исследовательском центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара (Лаборатория Лугара) недалеко от Тбилиси и не проводят там тайные опыты, заявил РИА Новости официальный представитель министерства обороны США Эрик Пахон.

«Обвинения, которые вы изложили, абсолютно абсурдны», — сказал Пахон, когда его попросили прокомментировать слова бывшего министра государственной безопасности Грузии Игоря Гиоргадзе, который и рассказал об опытах.

Представитель Пентагона считает, что появление данной информации в этот период времени могут быть частью российской кампании по дезинформации стран Запада.

Напомним, 11 сентября экс-глава министерства безопасности Грузии рассказал, что по имеющейся у него информации от источников, в лаборатории погибали люди. Например, 24 человека в один день в декабре 2015 и 30 человек в апреле и 13 человек в августе 2016 года, заявлял Гиоргадзе.

Спустя несколько дней бывший министр опубликовал переданные ему документы. Из них следовало, что в лаборатории якобы испытывался дрон с ядовитыми насекомыми для их распространения во время полета. В тех же документах говорилось, что лаборатории выделялись гранты на изучение возбудителей Конго-Крымской геморрагической лихорадки и атипичной чумы.

При этом Гиоргадзе заявлял, что не может утверждать, что эти документы подлинные. Кроме того, подлинность документов еще никто не опроверг и не подтвердил. Однако Минобороны России пообещало проверить эту информацию, так как она может свидетельствовать о нарушении конвенции о запрете биологического оружия со стороны США.

Выступила с заявлением и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она рассказала, что министерство направит официальный запрос в Госдеп для получения разъяснений.

Информация о якобы проходивших экспериментах в лаборатории в Грузии появились на фоне отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль. Напомним, что Великобритания обвинила двоих россиян, которых назвала сотрудниками ГРУ, в отравлении Скрипалей нервнопаралитическим газом «Новичок», который произвели в России. Москва эти обвинения полностью отрицает.