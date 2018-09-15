Швейцарская прокуратура заподозрила двоих россиян в кибератаках на агентство WADA

Швейцарская прокуратура подозревает двоих россиян в том, что они совершили кибератаку на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в Луизиане. Об этом сообщили нидерландская газета NRC Handelsblad и швейцарское издание Tages-Anzeiger со ссылкой на прокуратуру.

Дело в швейцарской прокуратуре на двоих россиян заведено с марта 2017 года. СМИ уточнили, что это те двое человек, которых задержали в Нидерландах за попытку получить данные из швейцарской лабораторией Шпиц.

Само задержание произошло весной 2018 года в Гааге, при себе у направлявшихся в Швейцарию россиян было оборудование для взлома компьютерных сетей. Власти тогда решено не придавать огласку инциденту.

Посольство России в Швейцарии после публикации в СМИ этой информации сообщило, что не знает о задержании россиян, а также назвало информацию «спорной». «Это якобы было полгода назад, почему сейчас они об этом написали?», — сказал представитель посольства. Посольство России в Нидерландах не комментировало информацию.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров сказал, что Москва готова «вразумительно» прокомментировать данную информацию только после получения соответствующих фактов.

Напомним, систему WADA взломали во время Олимпиады в Бразилии. Из опубликованной после информации следовало, что некоторые спортсмены употребляли допинг. Агентство обвинило во взломе хакеров Fancy Bear.