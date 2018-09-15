В ДНР задержали подозреваемого в убийстве Захарченко

В самопровозглашенной Донецкой народно республике (ДНР) задержан подозреваемый в убийстве руководителя республики Александра Захарченко. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Есть понимание, кто это сделал. Один человек задержан, который дал полную раскладку, показания», — сказал Пушилин. По его словам, убийство главы ДНР совершено при содействии западных спецслужб.

Врио главы ДНР объяснил, что взрыв устроили при участии департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ). Пушилин отметил, что «выявлены высокие технологии, не применяемые ранее СБУ», это и наталкивает на мысль о причастности Запада.

Напомним, главу самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко убили 31 августа. Его взорвали в кафе «Сепар» в центре Донецка. Помимо Захарченко от взрыва пострадали еще 12 человек, в том числе министр налогов ДНР Александр Тимофеев. По данным донецких властей, в ночь перед инцидентом в кафе было заложено безоболочное взрывное устройство, которое привели в действие дистанционно.

Исполняющим обязанности руководителя самопровозглавшенной республики стал вице-премьер Дмитрий Трапезников — о его назначении объявлял Пушилин. Он сослался на Конституцию ДНР, по которой в случае досрочного прекращения полномочий главы республики, а также в случаях, когда он не может исполнять свои обязанности, их временно исполняет заместитель председателя совета министров.

Генпрокуратура ДНР назвала назначение и. о. главы республики Трапезникова незаконным и назвала единственным легитимным органов власти Народный совет. После чего Народный совет назначил исполняющим обязанности руководителя ДНР Дениса Пушилина до проведения выборов в самопровозглашенной республике.