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В Россию из Бельгии экстрадировали сторонника ИГ

Общество

 

Из Бельгии в Россию экстрадировали находящегося в международном розыске россиянина Али Гехаева, которого в ФСБ считают сторонником запрещенной террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщается на сайте ФСБ.

Согласно заявлению российской службы, Гехаев проживал на территории Евросоюза с 2015 года, откуда финансировал «Исламское государство». Однако в мае 2017 года его задержали в Брюсселе.

В ФСБ добавляют, что на данный момент по этому делу «проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия».

Теги:
mp, экстрадиция, фсб, бельгия, россия
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