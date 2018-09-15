В Россию из Бельгии экстрадировали сторонника ИГ

Из Бельгии в Россию экстрадировали находящегося в международном розыске россиянина Али Гехаева, которого в ФСБ считают сторонником запрещенной террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщается на сайте ФСБ.

Согласно заявлению российской службы, Гехаев проживал на территории Евросоюза с 2015 года, откуда финансировал «Исламское государство». Однако в мае 2017 года его задержали в Брюсселе.

В ФСБ добавляют, что на данный момент по этому делу «проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия».