В Дагестане обезвредили трех боевиков

Органы безопасности обнаружили и нейтрализовали группу из трех человек в Дагестане, которые в ответ на предложение сдаться властям открыли огонь из автоматов. Об этом сообщается на сайте Национального антитеррористического комитета (НАК).

«Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет», — заявили в НАК.

В комитете уточнили, что на месте столкновения обнаружены оружие и боеприпасы. Режим контртеррористической операции (КТО) был введен на территории Карабудахкентского и Буйнакского районов.

Напомним, 2 сентября в ходе контртеррористической операции в Хасавюртовском районе Дагестана убили главаря кизилюртовской банды Абаса Хубаева, которого называли причастным к нападению на сотрудников правоохранительных органов.