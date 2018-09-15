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В Дагестане обезвредили трех боевиков

Общество

 

Органы безопасности обнаружили и нейтрализовали группу из трех человек в Дагестане, которые в ответ на предложение сдаться властям открыли огонь из автоматов. Об этом сообщается на сайте Национального антитеррористического комитета (НАК).

«Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет», — заявили в НАК.

В комитете уточнили, что на месте столкновения обнаружены оружие и боеприпасы. Режим контртеррористической операции (КТО) был введен на территории Карабудахкентского и Буйнакского районов.

Напомним, 2 сентября в ходе контртеррористической операции в Хасавюртовском районе Дагестана убили главаря кизилюртовской банды Абаса Хубаева, которого называли причастным к нападению на сотрудников правоохранительных органов. 

Теги:
mp, спецслужбы, стрельба, дагестан
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