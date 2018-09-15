Россия назвала ультимативными требования США допустить инспекции на химобъекты. Вашингтон за отказ к допуску грозил «жесткими» санкциями

Россия не будет реагировать на «ультимативные» требования США о доступе международных наблюдателей к тем объектам, где, как считает Вашингтон, ведутся работы по производству химического оружия. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Выполнять в одностороннем порядке или даже реагировать на нелегитимные, ультимативные, выходящие далеко за рамки КЗХО (Конвенции о запрещении химического оружия — прим.ред.) требования Вашингтона по дополнительным инспекциям на территории Российской Федерации на основе того или иного американского внутреннего национального законодательства мы, разумеется, не намерены», — сказала Захарова.

Отказ она пояснила тем, что инспекционная деятельность ОЗХО в России и «продолжает осуществляться в строгом соответствии с КЗХО». Представитель МИД также указала на то, что США «до сих пор так и не избавились от весьма внушительных запасов отравляющих веществ».

Ранее помощница госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Манишу Сингх предупредила, что администрация США готова применить второй пакет «жестких» санкций в отношении России из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Представитель Госдепа напомнила, что Вашингтон требовал от Москвы проверяемые гарантии того, что химические вещества не будут применены в будущем, и Москва допустит инспекции на объекты, но Россия так этого и не сделала. Сингх также напомнила, что «ноябрьский крайний срок» приближается.

Напомним, 27 августа вступили в силу санкции США, связанные с отравлением в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Согласно документу, накладывался запрет на оказание внешней помощи, продажу оружия, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.

Исключение сделали для товаров, которые необходимы для сотрудничества в космической отрасли, а также продукции для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Это был первый пакет санкций.

Второй этап предполагает понижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты «Аэрофлота» в США и прекращение экспорта и импорта между странами.

В Кремле назвали увязку новых санкций с отравлением Скрипалей «категорически неприемлемой». Министерство внутренних дел России сообщило о том, что Москва начнет разрабатывать ответ на американские санкции.