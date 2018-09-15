В Чикаго участники Pussy Riot произнесли речь и растянули баннер в поддержку Петра Верзилова

Участники российской панк-группы Pussy Riot выступили на фестивале Riot Fest в американском Чикаго и поддержали участника группы, издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, ранее госпитализированного. Об этом сообщается в твиттере Pussy Riot.

right now at riot fest pic.twitter.com/Ud6uvmFYIQ — 𝖕𝖚𝖘𝖘𝖞 𝖗𝖎𝖔𝖙 (@pussyrrriot) September 14, 2018

Активисты произнесли речь в поддержку Верзилова и растянули баннер, на котором написано: «Мы накажем тех, кто отравил Петра Верзилова».

Текст речи участников Pussy Riot опубликовали в твиттере. «Мы должны остановить отравления, мы должны остановить убийства людей, чья вина заключается только в честности, страсти к правде и справедливости», — заявили активисты. Они также отметили, что Верзилов «ответственен за блестящую кампанию в поддержку Pussy Riot».

speech at riot fest today



peter plz get better pic.twitter.com/Z23jG9Dinu — 𝖕𝖚𝖘𝖘𝖞 𝖗𝖎𝖔𝖙 (@pussyrrriot) September 14, 2018

Напомним, Верзилов попал в реанимацию 11 сентября. По словам его девушки, участницы Pussy Riot Вероники Никульшиной, у него постепенно стали ухудшаться зрение, речь и моторика. Родственники Верзилова рассказали, что врачи заподозрили у него отравление лекарствами.

Хотя источник «Интерфакса» говорил, что врачи не обнаружили у него в крови никаких препаратов и подозревают у него «предынсультное состояние», сама Никульшина позднее сообщила «Медузе», что риск инсульта не подтвердился.

По ее словам, врачи диагностировали у него отравление холинолитическими средствами, которые блокируют выработку ацетилхолина, отвечающего за нейромышечные передачи. 14 сентября Верзилов пришел в сознание.

Во время второго тайма финального матча чемпионата мира по футболу 15 июля Верзилов, Никульшина и другие участники Pussy Riot Ольга Пахтусова и Ольга Курачева выбежали на поле в полицейской форме. Своей акцией активисты потребовали освобождения политзаключенных, а также прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах.

16 июля участников акции приговорили к 15 суткам ареста с наложением запрета на посещение официальных спортивных мероприятий на 3 года по статье о грубом нарушении правил поведения на официальных спортивных мероприятиях (ч. 3 ст. 20.31 КоАП). Кроме того, им назначили штраф в размере 1500 рублей за незаконное ношение полицейской формы (ст. 17.12 КоАП).