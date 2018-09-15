В Москве задержали участниц одиночных пикетов в поддержку Олега Сенцова

В центре Москвы на Манежной площади задержали Татьяну Шапиро и Гаяне Петросян, участниц одиночных пикетов в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который с 14 мая держит голодовку. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на активиста Константина Котова.

Он рассказал, что сотрудники полиции аргументировали задержание тем, что активистки проводили одиночные пикеты рядом с президентской резиденцией. По словам Котова, акция проходила рядом с нулевым километром и Государственным историческим музеем. Задержанных доставили в ОВД «Китай-город».

Активист сообщил «ОВД-Инфо», что на Петросян составили протокол по статье о нарушении правил проведения акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), а после отпустили из отделения полиции. О том, что произошло с Шапиро, не сообщается.

Напомним, Сенцов был осужден на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. 14 мая Сенцов объявил голодовку в поддержку украинских политзаключенных.

15 августа комиссия по вопросам помилования в ЯНАО отклонила два прошения о помиловании режиссера — от его матери Людмилы Сенцовой и от архиепископа Симферопольского и Крымского Климента. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Сенцов должен сам обратиться с прошением о помиловании.

Однако ни в каких нормативных актах это не прописано. Более того, Надежда Савченко формально была помилована президентом по просьбе потерпевших по ее делу — жен погибших журналистов, а крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза помиловали после обращения крымского муфтия. Сам Сенцов отказывается просить о помиловании.

За освобождение украинского режиссера выступили многие правозащитники и деятели культуры, представители Совета Европы и Евросоюза. Экс-президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса выдвинул Сенцова на Нобелевскую премию мира.