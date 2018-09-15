Петр Верзилов будет лечиться в Германии

Участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова отправят на лечение в Берлин. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на его девушку, участницу Pussy Riot Веронику Никульшину.

Отправить Верзилова лечиться в Германию предложил врач, работающий в одной из берлинских клиник, являющийся другом его отца. Мать Верзилова Елена и Никульшина поедут в Берлин с ним.

Никульшина также рассказала «Медузе», что у него остаются «бред и галлюцинации», но его состояние улучшилось. «Коммуницирует уже лучше, но он постоянно спит, потому что устал», — сказала она.

Верзилов попал в реанимацию 11 сентября. Никульшина сообщила, что у него постепенно стали ухудшаться зрение, речь и моторика. Родственники Верзилова рассказали, что врачи заподозрили у него отравление лекарствами.

Хотя источник «Интерфакса» говорил, что врачи не обнаружили у него в крови никаких препаратов и подозревают у него «предынсультное состояние», сама Никульшина позднее сообщила «Медузе», что риск инсульта не подтвердился.

По ее словам, врачи диагностировали у него отравление холинолитическими средствами, которые блокируют выработку ацетилхолина, отвечающего за нейромышечные передачи. 14 сентября Верзилов пришел в сознание.

Напомним, во время второго тайма финального матча чемпионата мира по футболу 15 июля Верзилов, Никульшина и другие участники Pussy Riot Ольга Пахтусова и Ольга Курачева выбежали на поле в полицейской форме. Своей акцией активисты потребовали освобождения политзаключенных, а также прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах.

16 июля участников акции приговорили к 15 суткам ареста с наложением запрета на посещение официальных спортивных мероприятий на 3 года по статье о грубом нарушении правил поведения на официальных спортивных мероприятиях (ч. 3 ст. 20.31 КоАП). Кроме того, им назначили штраф в размере 1500 рублей за незаконное ношение полицейской формы (ст. 17.12 КоАП).