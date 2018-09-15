Сайт TripAdvisor временно перестал принимать отзывы о соборе в Солсбери

Сайт путешествий TripAdvisor​ временно перестал принимать комментарии пользователей о соборе в Солсбери, потому что он «в связи с недавним событием получил большое количество отзывов, не основанных на личном опыте». Об этом сообщается на странице объекта на сайте TripAdvisor.

О Солберийском соборе в интервью телеканалу Russia Today говорили Александр Петров и Руслан Боширов, которых подозревают в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В сообщении на странице сайта, посвященной Солберийскому собору, говорится, что он «привлек к себе повышенное внимание». Администрация TripAdvisor предложила всем желающим поделиться отзывом об объекте вернуться на сайт «через некоторое время».

Ранее The Bellingcat и The Insider опубликовали расследование, в котором утверждалось, что Боширов и Петров являются сотрудниками российских спецслужб. Они ссылались на «базу ФМС», согласно которой данных о получении Петровым каких-либо паспортов до 2009 года, как российских, так и заграничных, нет. Также в расследовании говорилось о том, что в документе с данными о регистрации пассажиров на рейс, имеющимся в распоряжении расследователей, номера загранпаспортов Боширова и Петрова отличаются одной цифрой.

«Новая газета» заметила, что в справке ФМС Петрова есть пометка «сведений не давать» и указан телефон, относящийся к АТС 195 в Хорошевском районе Москвы. В этом же районе находится и штаб-квартира ГРУ Минобороны России.

Позже журналисты Оливер Кэррол из The Independent и Патрик Ривел из ABC News позвонили по телефону, указанному в документах ФМС на Александра Петрова. Журналисты утверждали, они попали в Минобороны России. Журналист The Bell Антон Баев также смог дозвониться по указанному в документах телефону, но ему ответили, что он попал в минимаркет.

Напомним, 13 сентября в интервью Russia Today (RT) Петров и Боширов рассказали, что приезжали в Солсбери 3 и 4 марта на поезде и «просто там гуляли». По словам россиян, они провели в городе не больше часа и не отрицают, что, возможно, проходили мимо дома Скрипалей, но сказать, где он находится, они не могут.

По их словам, они поехали в Лондон по совету друзей, чтобы «оторваться», и это не была бизнес-поездка.

Себя подозреваемые в отравлении описывают как предпринимателей «средней руки». «Если вкратце, это фитнес-индустрия, все, что касается спортивного питания, витамины, микроэлементы, протеины и так далее», — сказал Петров. По его словам, им бы не хотелось углубляться в эти вопросы, поскольку они боятся, что пострадают их клиенты. Они также отрицают, что работают на ГРУ.

Проанализировав слова Боширова и Петрова, СМИ обратили внимание на то, что, по данным Time and Date, 2 марта в городе действительно был снегопад, однако 3 и 4 числа осадков не было: по утрам и вечерам в городе был туман, днем было облачно, а ветер 4 марта достигал 19 км/ч.

МИД Великобритании назвал ложью интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей Петрова и Боширова. «Мы неоднократно просили Россию объяснить, что произошло в марте в Солсбери. Сегодня — как мы видели на протяжении всего времени — они отреагировали запутыванием вопроса и ложью», — сказали в британском министерстве.

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания возле ресторана в Солсбери 4 марта, их госпитализировали в критическом состоянии. Позднее их выписали из больницы, однако лечение продолжается.

Великобритания заявила, что россияне были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР, и обвинила в атаке Россию. Россия все обвинения отрицает, ссылаясь на отсутствие доказательств. Инцидент в Солсбери вызвал большой дипломатический скандал: западные страны выслали более 150 российских дипломатов, Россия ответила зеркальными мерами.

В сентябре британские прокуроры обвинили в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова. Следователи сообщали, что они въехали в страну по настоящим российским паспортам, однако, скорее всего, их имена были вымышленными. Великобритания показала информацию своих разведчиков США, Германии, Франции и Канаде, которые согласились с тем, что Петров и Боширов являются офицерами российской разведки.