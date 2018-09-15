«Би-би-си» сообщила об упрощенных условиях восстановления в правах РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило согласие от Министерства спорта России на восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах по упрощенным условиям. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на переписку между WADA и российским министром спорта Павлом Колобковым.

По данным издания, WADA направило Колобкову письмо с предложением смягчить условия восстановления России в правах в июне. В частности, авторы письма «в качестве компромисса» предложили дать доступ только к допинг-пробам, находящимся в Московской лаборатории, которые вызывают подозрения. В письме также предлагаются «весьма скромные изменения в формулировках» для выполнения первого условия восстановления в правах РУСАДА (принятие доклада Макларена о манипуляциях с допинг-пробами в России).

«Я согласен принять два оставшихся условия <...>, о которых говорится в вашем письме от 22 июня, — цитирует «Би-би-си» ответ Колобкова. Я надеюсь, что WADA выполнит свое обязательство и восстановит РУСАДА на следующем заседании исполнительного комитета».

Ранее сообщалось, что исполнительный комитет WADA рекомендовал восстановить Россию в правах.

«Би-би-си» со ссылкой на документы сообщало, что комитет по соответствию WADA рекомендовал исполнительному комитету организации не восстанавливать в правах РУСАДА. В частности, сказано в документе, РУСАДА не признало, что чиновники Министерства спорта участвовали в допинг-схеме, раскрытой членом независимой комиссии WADA Ричардом Маклареном.

Помимо этого, по мнению комитета WADA, российские власти не выполнили требование о доступе экспертов международной организации к материалам московской лаборатории РУСАДА. Однако в РУСАДА заявили о выполнении всех критериев для восстановления в правах.

Ожидается, что окончательное решение о восстановлении полномочий РУСАДА будет принято на заседании 20 сентября исполнительным комитетом WADA.

Напомним, расследование о массовом употреблении допинга российскими спортсменами началось после публикации доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена в декабре 2016 года.