Кабмин поддержал безвизовый въезд для болельщиков на чемпионат Европы по футболу-2020

Кабинет министров одобрил законопроект о безвизовом въезде в Россию болельщиков на чемпионат Европы по футболу-2020, некоторые матчи которого пройдут в Петербурге. Об этом сообщается на сайте правительства.

В начале сентября законопроект одобрили в правительственной комиссии. Документ разрешает безвизовый въезд в Россию зрителям ЧЕ, волонтеры турнира смогут въезжать в Россию «на основании обыкновенных гуманитарных виз».

Законопроектом также предлагается ввести бесплатный проезд на пригородных поездах и городском транспорте для болельщиков ЧЕ.

Чемпионат Европы по футболу-2020 пройдет в 12 европейских городах, турнир начнется 12 июня 2020 года.

В начале августа президент Владимир Путин подписал законопроект, по которому получившие паспорта болельщиков (Fan-ID) на чемпионате мира 2018 смогут многократно въезжать в Россию без визы до конца года. Впервые о том, что владельцы Fan-ID смогут въезжать в Россию без виз, он заявил после финала турнира.