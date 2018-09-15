В Дагестане против бывшего главного врача больницы возбудили уголовное дело о мошенничестве

В Республике Дагестан возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК) против бывшего главного врача Городской клинической больницы № 1 в Махачкале. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

По версии следствия, с 2016 по апрель 2018 года главный врач издавал «необоснованные приказы о поощрении себя и отдельных сотрудников больницы премиальными и стимулирующими выплатами», общая сумма которых составила более 238 миллионов рублей.

В сообщении Генпрокуратуры говорится, что заместитель главного врача добивалась от сотрудников возврата выплаченных денег. В частности, под предлогом приобретения дорогого медицинского оборудования она получила от двух сотрудников учреждения 3,7 миллиона рублей, которые впоследствии были похищены.

Прокуратура направила материалы проверки «в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц».