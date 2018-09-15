Главу ливийского посольства в России отстранили от должности за «неподобающее поведение»

В Москве ливийское посольство отстранило временного поверенного в делах Мустафу Саида Абусейду с 13 сентября за «неподобающее званию дипломата поведение». Об этом сообщает РБК со ссылкой на обращение посольства Ливии в департамент Ближнего Востока и Северной Африки российского МИД, копия которого есть в распоряжении издания.

В его версии на арабском языке говорится, что Абусейда напал на сотрудницу посольства Раджу аль-Миляди. По словам сотрудников димписсии, он оказывал на нее давление.

«Он также часто унижает нас, как будто мы работаем в его собственном доме, помимо этого он ведет себя неподобающим дипломату образом и вредит репутации ливийского государства», — сказано в обращении.

Также сотрудники заявили, что Абусейда провоцирует конфликты, водит в посольство девушек и занимается с ними «непристойными вещами», трудоустраивает новых иностранных работниц, с которыми подписывает «местный контракт», а после — оказывает на них давление, унижает, чтобы «получить от них, что он хочет» и тратит денежные средства посольства на личные нужды.

Сотрудник посольства рассказал РБК, что на воротах здания и в его дверях поменяли замки. Другой сотрудник уточнил, что Абусейду 12 сентября лишили доступа в здание дипмисии, а 17 сентября из Триполи приедет комиссия, чтобы разобраться в данной ситуации. Собеседник РБК добавил, что делами посольства будет управлять административн​ый советник Рахиль Мохаммад аль-Хаммали до назначения нового главы посольства.

В русской версии обращения говорится, что Абусейду отстранили «общим решением коллектива ливийских дипломатов за неподобающее званию дипломата поведение». Причины в нем не приводятся.