Российские гимнастки выиграли золото в групповом многоборье на ЧМ

Сборная России по художественной гимнастике выиграла золотую медаль в групповом многоборье на чемпионате мира, который проходит в Софии.

На соревнованиях выступали Анастасия Татарева, Евгения Леванова, Мария Кравцова, Ксения Полякова, Анастасия Шишмакова и Мария Толкачева. По итогам двух упражнений они набрали 46,300 балла, опередив сборную Италии, которая заняла второе место, на 1,475 балла и сборную Болгарии, завоевавшую бронзу, на 4,25 балла.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова сказала, что гимнастки «сделали все достаточно хорошо и чисто». Она также рассказала, что они «тренировались по 9 часов, как, например, на сборе в Латвии при 38 градусах температуры».

Турнир завершится 16 сентября. Всего на ЧМ Россия завоевала 11 медалей: семь золотых, одну серебряную и три бронзовых.