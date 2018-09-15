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Российские гимнастки выиграли золото в групповом многоборье на ЧМ

Спорт

 

Сборная России по художественной гимнастике выиграла золотую медаль в групповом многоборье на чемпионате мира, который проходит в Софии. 

На соревнованиях выступали Анастасия Татарева, Евгения Леванова, Мария Кравцова, Ксения Полякова, Анастасия Шишмакова и Мария Толкачева. По итогам двух упражнений они набрали 46,300 балла, опередив сборную Италии, которая заняла второе место, на 1,475 балла и сборную Болгарии, завоевавшую бронзу, на 4,25 балла.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова сказала, что гимнастки «сделали все достаточно хорошо и чисто». Она также рассказала, что они «тренировались по 9 часов, как, например, на сборе в Латвии при 38 градусах температуры».  

Турнир завершится 16 сентября. Всего на ЧМ Россия завоевала 11 медалей: семь золотых, одну серебряную и три бронзовых.

Теги:
чемпионат мира, гимнастика, em
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