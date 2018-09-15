NYT: Трамп может отправить в отставку главу Пентагона после ноябрьских выборов

Президент США Дональд Трамп может отправить в отставку министра обороны страны Джеймса Мэттиса после промежуточных выборов, которые пройдут в ноябре. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на сотрудников Белого дома, представителей Конгресса и бывших и действующих сотрудников Пентагона.

По данным NYT, у Трампа и Мэттиса есть разногласия по ряду вопросов, в частности, они касаются НАТО и ядерной сделки с Ираном. Издание сообщает, что Трамп задумался о своем желании, чтобы Пентагоном руководил кто-то более сговорчивый, чем Мэттис.

«Мэттис, вероятно, является одним из самых квалифицированных людей, которые занимают эту должность», — сказал сенатор Джек Рид. По его словам, уход Мэттиса из Пентагона «в первую очередь создаст срыв в области, где есть компетенция и преемственность».

Друзья и помощники главы Пентагона сказали изданию, что Мэттис вряд ли откажется от своих взглядов.

О возможной отставке Мэттиса ранее писала газета The Washington Post. Трамп опроверг эту информацию. «Мы очень счастливы с ним. Мы достигли множества побед», — сказал он.

Напомним, промежуточные выборы пройдут в США 6 ноября. На них будут полностью переизбраны некоторые губернаторы, а также часть парламента — треть сенаторов и полностью нижняя палата Конгресса. Сообщалось, что власти американских штатов планируют потратить большую часть из 380 миллионов долларов, выделенных парламентом на обеспечение безопасности выборов.