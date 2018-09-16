Алексей Олейник победил Марка Ханта в главном бою вечера первого UFC в России. Фото

В «Олимпийском» завершился первый турнир под эгидой UFC (Ultimate Fighting Championship) в России. В главном бою вечера встретились российский боец Алексей Олейник и новозеландец Марк Хант.

Олейник душит Ханта в главном бою вечера. Фото: Влад Докшин/ «Новая газета»

44-летний кикбоксер Марк Хант – настоящая легенда боев смешанного стиля, известный своими яркими нокаутами, был фаворитом у букмекеров перед боем. За свою карьеру «Суперсамоанец» побеждал таких известных бойцов как Мирко Крокоп, Антонио Сильва, Фрэнк Мир.

Легкий вес. Майрбек Тайсумов победил Дезмонда Грина решением судей. Фото: Влад Докшин/ «Новая газета»

Шансы 41-летнего Алексея Олейника букмекеры оценивали немного хуже. Боец украинского происхождения по прозвищу “Удав”, в отличие от своего оппонента, известен именно как борец, часто одерживающий досрочные победы приемами. Ему принадлежит уникальное достижение – первое удушением иезекииля в восьмиугольнике UFC. В конце первого раунда Олейник сумел удивить экспертов. Он закончил бой досрочно проведя удущение сзади.

Тяжелый вес. Белорус Андрей Арловский уступил Шамилю Абдурахимову по итогам трёх раундов в близком поединке. Арловский вышел на бой под гимн СССР. Фото: Влад Докшин/ «Новая газета»

Во втором по значимости бое вечера встретились украинский боец Никита Крылов и поляк Ян Блахович. Бой завершился победой польского спортсмена. Блахович заставил Крылова сдаться во втором раунде.

Полутяжелый вес. Никита Крылов после поражения. Фото: Влад Докшин/ «Новая газета»

Всего в турнире приняло участие 13 бойцов из бывших советских республик. 10 из них одержали победы.

Легчайший вес. Россиянин Петр Ян побеждает южнокорейца Джин-Сун Сона. Фото: Влад Докшин/ «Новая газета»

UFC (Ultimate Fighting Championship) – абсолютный бойцовский чемпионат – крупнейшая бойцовская организация мира. Она существует с 1993 года, однако турнир в Олимпийском – первый опыт американского промоушена в России.