В Москве задержали участников бессрочной акции протеста

В Москве задержали не менее десяти участников бессрочной акции протеста в парке «Горка». Об этом сообщается в telegram-канале «ОВД-Инфо» со ссылкой на одного из задержанных.

По данным «ОВД-Инфо», задержанных везут в ОВД «Басманный». Их имена не сообщаются.

Участников «Бессрочного протеста» у памятника Александру Твардовскому задерживали также 10 сентября.

Напомним, на Страстном бульваре в Москве у памятника писателю Александру Твардовскому 12 человек заявили о бессрочной акции протеста. Они выступили против власти, которую называли неэффективной, пенсионной реформы и статьи 282 УК РФ, а также потребовали роспуск Роскомнадзора. Во время своего протеста они также решили устроить пикник.

В единый день голосования по всей России 9 сентября прошли митинги против пенсионной реформы. В 59 городах акции протеста согласовать не удалось. Правозащитный медиа-проект «ОВД-Инфо» сообщил о 1018 задержанных по всей стране, большая часть из которых пришлась на Санкт-Петербург и Екатеринбург (не менее 452 и 183 соответственно).