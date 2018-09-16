Петра Верзилова спецбортом доставили в Берлин

Участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова медицинским специальным бортом доставили в Берлин. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По его данным, самолет приземлился в аэропорту Шенефельд 15 сентября в 22:45 по местному времени (23:45 по московскому времени). Вместе с Верзиловым в Берлин также прилетела его мать Елена.

Участница Pussy Riot Мария Алехина рассказала РИА Новостям, что лечение Верзилова в Германии организовали «друзья из Германии». По ее словам, «там нашли врача, он будет ставить диагноз и лечить».

О том, что Верзилова отправят лечиться в Берлин стало известно 15 сентября. Сообщалось, что отправить Верзилова лечиться в Германию предложил врач, работающий в одной из берлинских клиник, являющийся другом его отца.

Напомним, Верзилов попал в реанимацию 11 сентября. Его девушка, участница Pussy Riot Вероника Никульшина сообщила, что у него постепенно стали ухудшаться зрение, речь и моторика. Родственники Верзилова рассказали, что врачи заподозрили у него отравление лекарствами.

Хотя источник «Интерфакса» говорил, что врачи не обнаружили у него в крови никаких препаратов и подозревают у него «предынсультное состояние», сама Никульшина позднее сообщила «Медузе», что риск инсульта не подтвердился.

По ее словам, врачи диагностировали у него отравление холинолитическими средствами, которые блокируют выработку ацетилхолина, отвечающего за нейромышечные передачи. 14 сентября Верзилов пришел в сознание.