The Telegraph: Великобритания до выхода из Евросоюза не может ввести санкции против России

Великобритания не сможет ввести антироссийские санкции до выхода из Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Великобритании Бена Уоллеса.

Как сообщил Уоллес, речь идет о «поправке Магнитского», которая позволяет Великобритании накладывать санкциии на чиновников других государств, подозреваемых в нарушении прав человека или коррупции. Ее приняли в феврале, а в мае включили в законопроект о санкциях, который станет основополагающим для Великобритании после Brexit.

Однако в настоящее время Великобритания не может самостоятельно вводить новые санкции, так как в составе ЕС ее санкционная политика должна совпадать с позициями членов Евросоюза.

Напомним, референдум о выходе Великобритании из Евросоюза прошел 23 июня 2016 года: идею поддержали 51,9% избирателей. Королева страны Елизавета II одобрила законопроект. За выход Великобритании из Евросоюза также проголосовал парламент. В июле 2018 года кабинет министров согласовал политику «мягкого» Brexit, которая, в частности, будет заключаться в создании зоны свободной торговли Великобритании и ЕС и общих правил по продаже промышленных товаров и сельхозпродукции.