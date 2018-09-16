В США из-за урагана «Флоренс» погибли не менее 13 человек

В США в штатах Южная Каролина и Северная Каролина в результате урагана «Флоренс» погибли не менее 13 человек. Об этом сообщает телеканал ABC.

По его данным, среди погибших — 78-летний мужчина, который под дождем пытался соединить два провода и погиб от удара электрическим током, 41-летняя женщина и семимесячный ребенок, на чей дом упало дерево, и 81-летний мужчина, умерший от сердечного приступа.

ABC отмечает, что несмотря на эвакуацию, многие люди решили остаться в своих домах из-за необходимости ухаживать за домашними животными, а также из-за финансовых проблем. Местные чиновники сообщили телеканалу, что нужна помощь жителям более сотни районов.

Из-за урагана в нескольких американских штатах ранее ввели режим чрезвычайного положения (ЧП). Также власти сообщали о необходимости эвакуации более миллиона человек.