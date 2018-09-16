Бегун из Кении Элиуд Кипчоге на Берлинском марафоне побил мировой рекорд

Бегун из Кении Элиуд Кипчоге побил мировой рекорд, завершив дистанцию длиной более 42 километров за два часа, одну минуту и 39 секунд.

#berlin42 Die Siegerzeit ist nun offiziell und eine weitere Sekunde schneller: 2:01:39 für Eliud Kipchoge! Herzlichen Glückwunsch!!! — BMW BERLIN-MARATHON (@berlinmarathon) September 16, 2018

«Мне не хватает слов, чтобы описать этот день. Мне очень приятно, я рад побить мировой рекорд», — сказал он Sky News. Cпортсмен добавил, что забег был «сложным».

Кипчоге побил рекорд, установленный кенийским бегуном Деннисом Киметто в 2014 году. Он пробежал быстрее него на 1 минуту 18 секунд.

Кипчоге выиграл 10 из 11 марафонов, в которых он участвовал. Также он является победителем Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.