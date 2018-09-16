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Бегун из Кении Элиуд Кипчоге на Берлинском марафоне побил мировой рекорд

Спорт

 

Бегун из Кении Элиуд Кипчоге побил мировой рекорд, завершив дистанцию длиной более 42 километров за два часа, одну минуту и 39 секунд.

«Мне не хватает слов, чтобы описать этот день. Мне очень приятно, я рад побить мировой рекорд», — сказал он Sky News. Cпортсмен добавил, что забег был «сложным».

Кипчоге побил рекорд, установленный кенийским бегуном Деннисом Киметто в 2014 году. Он пробежал быстрее него на 1 минуту 18 секунд.

Кипчоге выиграл 10 из 11 марафонов, в которых он участвовал. Также он является победителем Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Теги:
рекорд, германия, берлин, em
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