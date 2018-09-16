В Петербурге на акции против повышения пенсионного возраста задержали двух человек

В Петербурге рядом с Финляндским вокзалом проходит акция против повышения пенсионного возраста, на ней задержали двух человек. Об этом сообщает «Медиазона».

В Петербурге начался митинг против повышения пенсионного возраста, уже задержали двоих человек https://t.co/zdhkBjEqWE



Фото: @merr1k pic.twitter.com/IiMVbPcEMF — Медиазона (@mediazzzona) September 16, 2018

Активистка «Открытой России» Юлия Руса сообщила «ОВД-Инфо», что задержанные пришли на акцию от партии «Яблоко». По ее словам, один из них сказал, что его зовут Александр Маханьков.

Данных о числе участников акции в настоящее время нет. «Медиазона» отмечает, что на акцию против пенсионной реформы пришли бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков и бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Напомним, 9 сентября в единый день голосования по всей России прошли митинги против пенсионной реформы. В 59 городах акции протеста согласовать не удалось. Правозащитный медиа-проект «ОВД-Инфо» сообщил о 1018 задержанных по всей стране, большая часть из которых пришлась на Санкт-Петербург и Екатеринбург (не менее 452 и 183 соответственно).