В Подмосковье генерал Фадеев не смог проголосовать из-за выдачи бюллетеня на его имя другому человеку

В Подмосковье генерал МВД Борис Фадеев во время выборов 9 сентября пришел на участок и не смог проголосовать, так как в списках было отмечено, что бюллетень на его имя уже был выдан. Об этом «Новой газете» рассказал журналист Андрей Трофимов.

По его словам, Фадеев с женой пришли на избирательный участок в деревню Семенково Сергиево-посадского района приблизительно в 16 часов. Однако в книге учета было отмечено, что он уже проголосовал, как и мать его жены. В книгу были внесены данные, в том числе и паспортные, по словам Трофимова, «как оказалось впоследствии — верные». Таким образом проголосовать смогла только жена Фадеева, так как ее в книге учета не отметили.

Трофимов добавил, что Фадеев обращался в правоохранительные органы в связи с произошедшим. Там «его заверили, что разберутся», но не перезвонили и ничего не сообщили.

Генерал Борис Фадеев в 2000-2003 годах являлся начальником ГИБДД Московской области. В 2001 году ему предъявили обвинения в халатности, приведшей к гибели в Чечне 22 бойцов ОМОНа из Сергиева Посада. В феврале 2004 года Фадеева признали виновным, но освободили от наказания по амнистии. В том же году он уволился из правоохранительных органов в звании генерал-майора.

Напомним, 9 сентября состоялся единый день голосования. В 22 регионах страны проходили выборы губернаторов (еще в четырех глава избирался голосованием в парламенте), в 16 — новых составов местных заксобраний.