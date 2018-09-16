Активиста, выступающего против строительства МСЗ в Подмосковье, арестовали на шесть суток

Суд Воскресенска Московской области арестовал на шесть суток активиста Алексея Холкина, который выступает против строительства мусоросжигательного завода (МСЗ) в Подмосковье. Об этом сообщается в группе «Восзеркало Воскресенск» в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении отмечается, что Холкина 14 сентября вызвали в полицию. На него был составлен протокол об организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, которое повлекло за собой нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП).

Местные активисты 30 августа пришли к главе администрации Воскресенского района Виталию Чехову, чтобы выразить протест по поводу строительства МСЗ. Они передали письменные обращения, в которых были перечислены имеющиеся, по мнению активистов, нарушения и требования отмены некоторых нормативных документов. В сообщении отмечается, что после этого некоторых активистов задержали, на них составили протоколы.

Холкин, как сказано в группе «Восзеркало Воскресенск» не получал повестки в суд, в его здание его доставили из отделения полиции.

Напомним, жители Воскресенского района выступают против строительства МСЗ с осени прошлого года, когда к месту строительства была проложена дорога. По их словам, если завод будет построен, то будет располагаться всего в 850 метрах от деревни Степанщино.

В марте 2018 года в районе Степанщино местные жители в знак протеста перекрывали федеральную трассу М5.