СМИ: сотрудник посольства и врач помогали подозреваемым в отравлении Скрипалей

Британские правоохранительные органы разыскивают сотрудника посольства и врача, которые подозреваются в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на источник в правительстве Великобритании.

По его словам, подозреваемые в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов могли встретиться с медиком и сотрудником посольства после заселения в лондонский отель City Stay Hotel.

«Считается, что они могли встретить сотрудника посольства, а четвертый, медик, возможно, контролировал все это, чтобы убедиться, что они не рискуют испортить операцию, заразившись», — сказал источник издания.

The Mirror не уточняет, в каком посольстве работал один из подозреваемых. Другие источники накануне также сообщили изданию, что полиции известны настоящие данные Петрова и Боширова.

Ранее The Bellingcat и The Insider опубликовали расследование, в котором утверждалось, что Боширов и Петров являются сотрудниками российских спецслужб. Они ссылались на «базу ФМС», согласно которой данных о получении Петровым каких-либо паспортов до 2009 года, как российских, так и заграничных, нет. Также в расследовании говорилось о том, что в документе с данными о регистрации пассажиров на рейс, имеющимся в распоряжении расследователей, номера загранпаспортов Боширова и Петрова отличаются одной цифрой.

«Новая газета» заметила, что в справке ФМС Петрова есть пометка «ведений не давать» и указан телефон, относящийся к АТС 195 в Хорошевском районе Москвы. В этом же районе находится и штаб-квартира ГРУ Минобороны России.

Позже журналисты Оливер Кэррол из The Independent и Патрик Ривел из ABC News позвонили по телефону, указанному в документах ФМС на Александра Петрова. Журналисты утверждали, они попали в Минобороны России. Журналист The Bell Антон Баев также смог дозвониться по указанному в документах телефону, но ему ответили, что он попал в минимаркет.

Напомним, 13 сентября в интервью Russia Today (RT) Петров и Боширов рассказали, что приезжали в Солсбери 3 и 4 марта на поезде и «просто там гуляли». По словам россиян, они провели в городе не больше часа и не отрицают, что, возможно, проходили мимо дома Скрипалей, но сказать, где он находится, они не могут.

По их словам, они поехали в Лондон по совету друзей, чтобы «оторваться», и это не была бизнес-поездка. Они также опровергли то, что работают на ГРУ.

МИД Великобритании назвал ложью интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей Петрова и Боширова. «Мы неоднократно просили Россию объяснить, что произошло в марте в Солсбери. Сегодня — как мы видели на протяжении всего времени — они отреагировали запутыванием вопроса и ложью», — сказали в британском министерстве.

Британские прокуроры обвинили в отравлении Скрипалей Боширова и Петрова в сентябре.

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания возле ресторана в Солсбери 4 марта, их госпитализировали в критическом состоянии. Позднее их выписали из больницы, однако лечение продолжается.

Великобритания заявила, что россияне были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР, и обвинила в атаке Россию. Россия все обвинения отрицает, ссылаясь на отсутствие доказательств. Инцидент в Солсбери вызвал большой дипломатический скандал: западные страны выслали более 150 российских дипломатов, Россия ответила зеркальными мерами.