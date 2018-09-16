Кандидат от КПРФ лидирует во втором туре выборов в Приморье

После обработка почти 70% бюллетеней в Приморье представитель КПРФ Андрей Ищенко лидирует во втором туре выборов с 52,68% голосов. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Исполняющий обязанности главы региона, представитель «Единой России» Андрей Тарасенко во втором туре выборов набирает 44,73% голосов.

Ищенко заявил РБК, что действующая администрация Приморья оказывает давление на главу избирательной комиссии региона. «Всего в Приморье 34 территориальных избиркома, некоторые уже сдали данные в краевой избирком, а некоторые — нет. Они сейчас остановили ввод данных. Мы опасаемся, что будут фальсификации. Прямо сейчас переписываются протоколы, подделываются данные в КОИбы (комплексы обработки избирательных бюллетеней — ред.) , происходит беспредел», — сказал он.

Курирующий Приморье член ЦИК Евгений Шевченко опроверг изданию слова Ищенко. «Я не знаю, чем вызваны эти слова. Мы видим онлайн, что ввод бюллетеней продолжается. Никаких жалоб от коммунистов на этот счет не поступало», — сообщил он.

9 сентября состоялся единый день голосования. В 22 регионах страны проходили выборы губернаторов (еще в четырех глава избирался голосованием в парламенте), в 16 — новых составов местных заксобраний. Второй тур выборов также пройдет в Республике Хакасия, Хабаровском крае и Владимирской области.