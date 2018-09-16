В Нижнем Новгороде задержали участников презентации альманаха moloko plus

В Нижнем Новгороде на презентации альманаха moloko plus в баре «Подсобка» были задержаны трое журналистов издания — главный редактор Павел Никулин, а также авторы Софико Арифджанова и Михаил Шубин. Их доставили в отдел полиции №7. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сам Никулин.

По данным «Медиазоны», также были задержаны трое посетителей презентации. Задержание одного из них, Владислава Барабанова, как сообщает «ОВД-Инфо», полицейские объяснили тем, что он состоит в запрещенной в России организации (саму организацию они не назвали).

Полицейские пришли на презентацию из-за того, что «здесь проходит распространение запрещенной литературы», однако сказавший это старший лейтенант полиции Алексей Никитин отказался показывать какое-либо постановление о том, что альманах входит в список запрещенной литературы. После этого полицейские потребовали, чтобы в баре для проведения осмотра остались только организаторы.

Пока что неизвестно, изъяли ли полицейские тираж альманаха, однако, по данным «Медиазоны» , они забрали с собой книги из библиотеки бара, в котором проходила презентация: например, «Формейшен» Феликса Сандалова и «Анархия в Сибири» Игоря Подшивалова.

Напомним, в Краснодаре перед презентацией альманаха в июле участников moloko plus задержали люди в штатском, а затем неизвестный с криком «Хэллоу, Украина!» распылил двоим журналистам издания в глаза перцовый балончик.

В начале сентября в Петербурге клуб, в котором планировалось провести презентацию, отказался принимать мероприятие из-за давления правоохранительных органов, а на саму презентацию 9 сентября, по словам журналистов, пришли трое сотрудников ФСБ.