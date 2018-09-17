Кандидат на губернаторских выборах в Приморском крае от КПРФ объявил голодовку. Он лидировал после подсчета 97,9% голосов, но потом уступил «Единой России»

После подсчета 99% протоколов кандидат от КПРФ на место губернатора Приморского края Андрей Ищенко объявил бессрочную голодовку, так как он считает, что его сопернику, кандидату от «Единой России» Андрею Тарасенко «приписали» результаты. Об этом Ищенко рассказал РБК.

Кандидат от КПРФ лидировал при подсчете 97,87% протоколов (на 21:30 по МСК), он набрал 241 тыс. голосов, в то время как Тарасенко — 225,5 тыс. голосов. Спустя два часа данные на сайте ЦИК изменились: по словам курирующего Приморье члена ЦИК Евгения Шевченко, Тарасенко обогнал Ищенко на 2 тыс. голосов.

«Они переписывают результаты. Это бандитская практика. Не может быть такого, чтобы после подсчета более 90% протоколов разница в 7% голосов исчезла», — заявил пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко.

Однако в приморском ЦИКе объяснили, что перевес произошел, потому что «в последний момент» поступили данные из «отдаленных районов края, в частности, города Арсеньева». При этом в штабе кандидата КПРФ уверены в том, что голоса в Арсеньеве сфальсифицировали, а также в городах в Артем, Уссурийск, Владивосток и Находка.

В результате КПРФ анонсировала акцию протеста в Приморском крае. «Мы пойдем до конца. Будем выводить людей [на акции протеста], если надо будет. Это беспредел не только в отношении Приморского края, это беспредел в отношении всей страны, всей политической системы и даже в отношении руководства страны», — заявил пресс-секретарь партии. На данный момент, по данным СМИ, за 3,5 часа до акции на площади Владивостока уже собралось около сотни людей.

В штабе Тарасенко, наоборот, обвинили КПРФ в том, что она мешала «нормальному подсчету голосов». «Вчера мы подали несколько жалоб по фактам подвоза, осуществлялась скупка голосов. Это подтвердилось, широчайшая сетка. В крупных городах счет идет на тысячи голосов. Владивосток более 10 тыс, Уссурийск тоже несколько тысяч», — рассказали в штабе кандидата от «Единой России».

Как утверждают в приморском ЦИК во время второго тура поступили 18 жалоб, и они касались неправильного и медленного подсчета голосов ГАС «Выборы», включения в списки избирателе и их подкупа.

Напомним, 9 сентября состоялся единый день голосования. В 22 регионах страны проходили выборы губернаторов (еще в четырех глава избирался голосованием в парламенте), в 16 — новых составов местных заксобраний. Однако в Приморском крае ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов, поэтому был назначен второй тур. Подобная ситуация произошла во Владимирской, Иркутской областях, Хабаровском крае и Хакасии, где также пройдет второй тур. Ситуация, при которой на губернаторских выборах происходит второй тур голосования, появилась впервые с 2012 года, когда в некоторых регионах вернули прямые выборы губернатора.