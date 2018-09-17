«Ведомости»: главу Росавиации заподозрили в причинении ущерба «Трансаэро» на 610 млн рублей

Следователи проверяет версию, по которой глава Росавиации Александр Нерадько и бывший гендиректор «Трансаэро» Дмитрий Сапрыкин своими действиями могли нанести авиакомпании ущерб на сумму 610 млн рублей. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на материалы следствия и собеседника, который участвует в следственных действиях.

По информации газеты, в уголовном деле против еще одного бывшего гендиректора «Трансаэро» Александра Бурдина появился новый эпизод. Следователи подозревают, что «неустановленные лица» в «Трансаэро» злоупотребили своими полномочиями, чтобы «другие лица» могли извлечь выгоду при заключении допсоглашения, лишившего компанию 610 млн рублей.

Допсоглашение, о котором идет речь, как раз и заключили в ноябре 2015 года Нерадько и Сапрыкин. Оно касалось перевозок на Дальний Восток. В нем говорилось, что сумма субсидий изменена с 1,095 млрд рублей на 485 млн рублей, а причина снижения субсидий не указана.

В Росавиации ситуацию прокомментировать отказались.

Напомним, компания «Трансаэро» была вторым по пассажиропотоку российским авиаперевозчиком. По итогам 2014 года ее пассажирооборот оценивался почти в 13,2 млн человек.

В октябре 2015 года авиакомпания прекратила свое существование. Она не смогла обслуживать долг в 260 млрд руб. В декабре того же года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению Сбербанка ввел в «Трансаэро» процедуру банкротства — наблюдение.

После этого Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Трансаэро». До декабря 2016 года перезки пассажиров «Трансаэро» осуществлял «Аэрофлот».