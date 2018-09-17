Памфилова: итоги голосования в Приморском крае подведут после проверки ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подведет окончательные итоги голосования второго тура в Приморском крае после проверки всех жалоб. Об этом Интерфаксу заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Сначала мы тщательно разберемся в ситуации, рассмотрим все жалобы, и только потом подведем окончательные итоги», — сказала Памфилова.

В местном ЦИК заявляли, что во время второго тура поступили 18 жалоб, и они касались неправильного и медленного подсчета голосов ГАС «Выборы», включения в списки избирателей и их подкупа.

В движении в защиту прав избирателей «Голос» и вовсе призвали к публичному повторному пересчету голосов. В движении привели пример, что на некоторых участках «появилась целая череда избирательных комиссий», в которых действующий губернатор получил 90–100% голосов избирателей.

На УИКах: 3801 — 100%, 3802 — 100%, 3818 — 100%, 3807 — 99,19%, 3813 — 98,46%, 3816 — 97,02%. При этом на соседних участках результаты Тарасенко в несколько раз ниже: УИКи № 2843 — 29,1%, 2834 — 29,45%, 2839 — 31,23%).

Напомним, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко лидировал при подсчете 97,87% протоколов (на 21:30 по МСК), он набрал 241 тыс. голосов, в то время как кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко — 225,5 тыс. голосов. Спустя два часа данные на сайте ЦИК изменились: по словам курирующего Приморье члена ЦИК Евгения Шевченко, Тарасенко обогнал Ищенко на 2 тыс. голосов. После подсчета 99,1% бюллетеней Тарасенко набрал 49,55% голосов, а Ищенко — 48,5%.

Кандидаты в губернаторы обвинили друг друга в фальсификации голосов. В штабе кандидата КПРФ уверены в том, что голоса в Арсеньеве, Артеме, Уссурийске, Владивостоке и Находке недостоверны. В штабе Тарасенко, наоборот, обвинили КПРФ в том, что она мешала «нормальному подсчету голосов».