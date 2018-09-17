Подозреваемый по делу о покушении на Захарченко в 2017 году рассказал о вербовке СБУ

Задержанный в 2017 году по делу о покушении на главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко Александр Погорелов рассказал, что Службы безопасности Украины (СБУ) завербовали его в Киеве в 2014 году. Видеозапись допроса опубликовал телеканал «Звезда».

«Я выбрал себе позывной «Легионер» и подписал соглашение о сотрудничестве с украинской спецслужбой», — сказал Погорелов.

По его словам, он установил взрывное устройство в кафе «Пушкин», изготовленное техническими специалистами СБУ. Задержанный утверждает, что в ДНР действовала другая диверсионная группа для «ликвидации» Захарченко. Погорелый утверждает, что одно из взрывных устройств предоставили спецслужбы США стоимостью 10 тысяч долларов.

Напомним, в конце 2017 года полиция ДНР обнаружила взрывное устройство в кафе «Пушкин», где, как предполагалось, готовилось покушению на Захарченко. Спустя год Захарченко погиб при взрыве в кафе «Сепар». По данным донецких властей, в ночь перед инцидентом в кафе было заложено безоболочное взрывное устройство, которое привели в действие дистанционно.

15 сентября 2018 года врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что подозреваемый в убийстве Захарченко задержан. Однако имя его не раскрыл. О нем известно, по словам Пушилина, что задержанный работал на СБУ.