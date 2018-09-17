Минкульт лишили возможности наблюдать за туроператорами

Функции регулирования туристической отрасли передали от Минкультуры к Минэкономразвития, министерству также переподчинили Ростуризм. Об этом сообщается в указе президента России Владимира Путина, опубликованного на портале правовой информации.

В указе говорится, что правительство должно подготовить необходимую документацию в течение полугода. Кроме того, Минэкономразвития будет определять государственную политику в сфере туризма.

О причинах переподчинения в документе не говорится.

Напомним, в мае в СМИ попало одно из предложений Минкульта, которое оно поручило рассмотреть Ростуризму. В частности, предлагалось «рассмотреть предложение» по запрету деятельности Booking.com на территории. Позже Министерство культуры заверило, что работе сервиса ничего не угрожает.