Путин запретил сотрудникам ГИБДД снимать номера с автомобилей

Сотрудниками Госавтоинспекции (ГИБДД) запретили снимать регистрационные номера с автомобилей. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

За инспекцией остается право запрещать эксплуатацию автомобилей, прицепов, тракторов и других машин «до устранения причин, послуживших основанием для такого запрещения», а также при наличии неисправностей.

Как рассказал «Новой газете» координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов, регистрационные номера уже давно не снимают. «Указ всего лишь отменил давно устаревшую и отжившую норму. Номера перестали снимать после того, как разрешили их изготавливать в любой коммерческой организации в конце 2013 года», — рассказал он.

Ранее в 2014 году депутаты от ЛДПР предлагали отменить практику снятия госномеров. По мнению авторов законопроекта, норма себя изжила, поскольку номера могли снимать за мелкие правонарушения, например за отсутствие полиса ОСАГО, тонировку стекол или установку фар, не соответствующих требованиям.