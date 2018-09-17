Юрий Дудь ушел с поста главного редактора портала Sports.ru. На его должность назначен Александр Аксенов.

По словам Дудя, изменения в управлении редакции произошли 1 сентября. «Так работает с начала осени, но из-за самых разных забот и агоний объявляем только сейчас.<…> Отныне и, надеюсь, на долгие годы главный редактор — Александр Аксенов, шеф-редактор — Влад Воронин», — говорится в заявлении редакции.

Дудь занял должность заместителя генерального директора портала. «Буду помогать Дмитрию Навоше (генеральный директор — ред.) и заниматься тем, к чему, как показали последние полтора года, меня тянет больше всего — деньгами (контентом — тоже, но меньше)», — отметил он.

Юрий Дудь работал в качестве главного редактора Sports.ru с осени 2011 года. В феврале 2017 года он запустил YouTube-канал «вДудь», на котором берет интервью у известных политиков, бизнесменов, журналистов и деятелей культуры.