Минобороны России: сбившая MH17 ракета принадлежала Украине и на территорию России не возвращалась

Ракета, сбившая самолет рейса MH17 «Малайзийских авиалиний» в 2014 году, была в 1986 году отправлена на Украину. Об этом заявили представители Министерства обороны России на пресс-конференции.

По данным ведомства, ракета 9М38 с номером 8868720 была произведена на долгопрудненском научно-производственном предприятии, после чего ее отправили в войсковую часть 20152, которая находится в Прикарпатском военном округе в Тернопольской области Украинской ССР.

Как рассказал генерал-лейтенант Николай Паршин, ракета принадлежала Вооруженным силам Украины (ВСУ) и на территорию России не возвращалась.

По словам руководителя департамента информации и массовых коммуникаций Игоря Конашенкова, Украина причастна не только к трагедии, но и к манипуляции следствием. В подтверждение своих слов представители Минобороны представили аудиозапись переговоров украинских военных от 2016 года.

Голос на записи, который, как утверждают в ведомстве, принадлежит украинскому полковнику Руслану Гринчаку, говорит фразу о возможности «сбить еще один малазийский боинг». По мнению российского Минобороны, это является прямым доказательством причастности ВСУ к крушению «Боинга».

В ведомстве также отметили, что доказательства причастности росссийского зенитно-ракетного комплекса «Бук» к крушению самолета, которые приводит международная следственная комиссия, являются сфальсифицированными. Украинская сторона, считают в Минобороны, после брифинга может уничтожить связанные с ракетой документы.

Боинг-777, следовавший рейсом MH17 «Малайзийских авиалиний», потерпел крушение 17 июля 2014 года над востоком Украины. На его борту находилось 298 человек, все они погибли. Большинство пассажиров на борту самолета были гражданами Нидерландов.

В мае Объединенная следственная группа (JIT) заключила, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого летом 2014 года сбили Боинг-777, был доставлен в Донбасс из 53-й зенитной ракетной бригады, расположенной под Курском. После заявления JIT власти Нидерландов и Австралии официально обвинили Россию в катастрофе малайзийского Боинга. Минобороны России заявило, что «Бук» не принадлежит российской армии.